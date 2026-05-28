"Динамо" объявило о назначении нового тренера
Анатолий Бессмертный присоединился к тренерскому штабу "бело-синих".
Бывший главный тренер сумской "Виктории" Анатолий Бессмертный вошел в тренерский штаб Игоря Костюка в киевском "Динамо".
Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".
Бессмертный является воспитанником "Динамо", хотя профессиональную карьеру начал в симферопольской "Таврии". За "Динамо" выступал в период с 1992 по 1994 год.
Карьеру игрока завершил летом 2007 года, последние пол года занимая должность играющего тренера черкасского "Днепра". Сначала Бессмертный сконцентрировался на работе помощника главного тренера Александра Рябоконя, а когда тот через год покинул пост главного тренера, возглавил команду.
В течение тренерской карьеры работал также в футбольных клубах "Полтава", "Сумы", "Полесье", "Черкащина", "Львов", "Виктория" (Николаевка), "Альянс" (Липовая Долина) и "Виктория" (Сумы).
По информации "ТаТоТаке", Бессмертный будет помогать Костюку в работе с защитным звеном. Раньше этим занимался Сергей Федоров, который работал в штабе Александра Шовковского.
В сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.
Столичный гранд только в третий раз в истории завершил чемпионат Украины без медалей.
Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему в следующем сезоне сыграет в первом отборочном раунде Лиги Европы.
