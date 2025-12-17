"Динамо" объявило о назначении полноценного главного тренера

Игорь Костюк / © ФК Динамо Киев

Игорь Костюк официально назначен главным тренером киевского "Динамо" .

Об этом сообщил президент клуба Игорь Суркис в комментарии пресс-службе "бело-синих".

Костюк, который после увольнения Александра Шовковского был исполняющим обязанности наставника первой команды "Динамо", теперь стал полноценным главным тренером.

"Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах.

Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, уже успевшим проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам.

В течение работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя исполняющим обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период.

Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе", – рассказал Суркис.

Под руководством Костюка динамовцы уже провели четыре матча: потерпели поражение от "Полтавы" (1:2) и "Фиорентины" (1:2), а также одержали победу над "Кудровкой" (2:1) и "Вересом" (3:0).

На зимнюю паузу в УПЛ столичный гранд отправился на четвертом месте в турнирной таблице с 9-очковым отставанием от лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера".

Завершит 2025 год "Динамо" номально домашним матчем последнего тура основного раунда Лиги конференций с армянским клубом "Ноа", который состоится в четверг, 18 декабря, в польском Люблине.

Напомним, "Динамо" досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.