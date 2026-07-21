"Динамо" объявило о подписании футболиста сборной Украины

Алексей Сыч / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" оформило трансфер правого защитника львовских "Карпат" и сборной Украины Алексея Сыча.

Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.

Контракт с 25-летним украинским футболистом рассчитан на три года с возможностью продолжения сотрудничества еще на один год.

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Финансовые детали соглашения официально не разглашаются. Однако "Карпаты" сообщили, что сохранили за собой право на получение 50% от суммы следующего трансфера футболиста.

Также в случае, если "Динамо" примет предложение любого клуба по трансферу Сыча, львовяне будут иметь первоочередное право обратного выкупа игрока на тех же условиях.

Сыч является воспитанником академии "Карпат". В 19-летнем возрасте дебютировал за "зелено-белых" в УПЛ. С 2020 по 2025 год Алексей выступал за "Рух", пока в январе 2025-го не вернулся в "Карпаты".

В сезоне-2022/23 он играл на правах аренды за бельгийский "Кортрейк": 14 матчей провел в чемпионате Бельгии, а еще три — в Кубке.

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Всего в УПЛ на счету Сыча 87 матчей, еще 2 — в Кубке Украины.

На счету Сыча два матча за сборную Украины. Защитник дебютировал за "сине-желтых" 19 ноября 2024 года в поединке Лиги наций Албания — Украина (1:2). Также Алексей принял участие в матче плей-офф Лиги наций Украина — Бельгия (3:1), который состоялся 20 марта 2025 года.

Отметим, что этим летом другой правый защитник сборной Украины Александр Караваев перешел из "Динамо" в "Шахтер".

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании форварда ПСЖ.

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Кроме того, "Динамо" объявило о возвращении польского защитника, с которым выиграло ряд трофеев.

Также мы рассказали, что "Динамо" объявило о подписании вратаря.

Напомним, "Динамо" начало сезон-2026/27 матчами первого раунда квалификации Лиги Европы с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во второй этап отбора Лиги Европы, где сразятся с греческим ПАОКом.

Матчи "Динамо" против ПАОКа состоятся 23 и 30 июля. Первую игру команды проведут в польском Люблине, а ответный поединок — в Греции.

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Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

В стартовом туре УПЛ динамовцы должны были 2 августа сыграть с "Левым Берегом", но из-за участия "бело-синих" в квалификации еврокубков матч перенесли на 2 декабря.

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