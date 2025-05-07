"Динамо" объявило о подписании колумбийского футболиста

Анхель Торрес / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" объявило о трансфере колумбийского вингера Анхеля Торреса.

Новичок присоединился к "бело-синим" в статусе свободного агента и подписал контракт на срок до июня 2028 года, сообщается на официальном сайте "Динамо".

В составе киевлян Анхель будет выступать под 17-м номером. Отмечается, что 25-летний футболист играет как на правом фланге атаки, так и на левом.

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Торрес делал свои первые шаги в футболе в колумбийском клубе "Реал Академия", а в 18-летнем возрасте перебрался в Европу.

Сначала он выступал за юношескую команду португальского "Порту", в составе которой не только стал ключевым игроком, но и в первом же сезоне выиграл Юношескую лигу УЕФА, сыграв в турнире 8 матчей и забив 2 мяча.

Летом 2022-го Анхель оказался в мальтийском клубе "Бальцан" и провел там один сезон, забив 15 мячей в 23 матчах местного чемпионата. Он стал третьим лучшим бомбардиром чемпионата и помог своей команде попасть в квалификацию Лиги конференций.

Далее Торрес выступал в Австралии за "Сентрал Кост Маринерс" – команду, которая при его участии стала чемпионом (23 матча, 13 голов).

За три тура до конца "Динамо" лидирует в УПЛ, опережая "Александрию" на четыре очка. В следующем матче команда Александра Шовковского 9 мая на выезде сыграет с "Полесьем".