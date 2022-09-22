"Динамо" объявило о подписании нидерландского легионера: что о нем известно

22-летний нидерландский футболист подписал с "Динамо" контракт на пять лет.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

По неофициальной информации, сумма трансфера составила два миллиона евро.

Лонвейк является воспитанником нидерландского ПСВ, однако за клуб из Эйндховена не провел ни одного матча. Летом 2019 года Джастин подписал контракт с "Утрехтом", за который сыграл три поединка в Чемпионате Нидерландов.

В январе 2021 года он на правах аренды перешел в "Виборг", а летом того же года подписал с датским клубом полноценный контракт. В составе "Виборга" нидерландец провел 60 матчей в Чемпионате Дании, в которых забил 8 голов и сделал 7 ассистов. В этом сезоне Лонвейк сыграл 9 матчей (2 гола, 1 ассист) за "Виборг" в чемпионате и 6 игр (1 ассист) в квалификации Лиги конференций.

Также Джастин имеет опыт выступлений за юношеские сборные Нидерландов всех возрастов.

Отметим, что Лонвейк стал третьим новичком "Динамо" в текущее трансферное окно. Ранее киевляне усилились фланговым полузащитником луганской "Зари" Владиславом Кабаевым и ямайским вингером словенского "Копера" Кахимом Перрисом.

После трех сыгранных матчей "Динамо" с тремя очками в своем активе занимает лишь 11-е место в УПЛ. Следующий поединок в рамках внутреннего первенства "бело-синие" проведут 2 октября с "Минаем".

В групповом этапе Лиги Европы команда Мирчи Луческу стартовала с двух поражений - от турецкого "Фенербахче" и кипрского АЕКа из Ларнаки. В настоящее время киевляне занимают последнее место в своем квартете. Впереди у динамовцев две встречи против французского "Ренна" - 6-го и 13 октября.

Читайте также:

Известный украинский футболист открыл сбор средств на "Байрактар" для ВСУ (видео)

Через восемь месяцев после увольнения: "Дженоа" расторгла контракт с Шевченко

Армения - Украина: где смотреть матч Лиги наций и прогнозы букмекеров