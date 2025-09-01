Шола Огундана / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" объявило о подписании нигерийского полузащитника Шолы Огунданы.

Контракт 20-летнего нигерийца с "бело-синими" рассчитан на четыре года, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Шола родился 22 февраля 2005 года в городе Ифаки (Нигерия). Начинал заниматься футболом в академии Beyond Limits, а затем играл в академии Alex Transfiguration в Нигерии – эти выступления привлекли внимание скаутов во время турнира Torneo di Viareggio в 2022 году. Выступая на родине за "Ремо Старз", в апреле 2023-го согласился присоединиться к "Фламенго" на правах аренды, а в июле следующего года бразильский клуб выкупил контракт игрока.

Вместе с молодежной командой "Фламенго" U-20 Огундана выиграл Copa Libertadores Sub-20 (в 2024-м и 2025-м, в последнем розыгрыше был признан лучшим игроком турнира) и Under-20 Intercontinental Cup (в 2024-м и 2025-м).

За молодежную команду "Фламенго" провел 46 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах. Выступая в Бразилии, получил прозвище "Нигерийская ракета" из-за взрывной скорости и агрессивной игры на фланге. За основной состав "Фламенго" дебютировал в бразильской серии А 14 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что украинский форвард Владислав Ванат перешел из "Динамо" в испанскую "Жирону".