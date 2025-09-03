"Динамо" объявило о подписании румынского форварда

Владислав Бленуцe / © ФК Динамо Киев

Реклама

Киевское "Динамо" объявило о подписании румынского нападающего Владислава Бленуце.

Контракт 23-летнего форварда со столичным клубом рассчитан на 5 лет, сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Владислав родился 12 января 2002 года в городе Хинчешти (Молдова). Его рост – 1,93 м, основная позиция – центральный нападающий, рабочая нога – правая.

Реклама

Футбольную карьеру Бленуце начал в юношеских академиях Чехии, Молдовы и Румынии. В 2019 году присоединился к молодежной системе итальянского клуба "Пескара", где в декабре 2020 года дебютировал за первую команду в Серии B. В составе "Пескара" провел 6 матчей.

В сентябре 2022 года перешел в ФК "Университатя Крайова 1948" на правах аренды. После завершения сезона трансфер был выкуплен, и летом 2023 года футболист подписал полноценный контракт с клубом. В сезоне-2023/24 Владислав сыграл 31 матч, забив 8 голов.

В сезоне-2024/25 на правах аренды выступал за "Университатю Клуж", где провел 37 матчей и отличился 12 голами.

На международном уровне выступал за юношеские и молодежные сборные Молдовы. В 2023 году начал представлять Румынию, где уже провел ряд матчей за команды U-20 и U-21.

Реклама

Отец Владислава – известный тренер Эдуард Бленуце, который сейчас возглавляет клуб элитного дивизиона чемпионата Молдовы "Петрокуб".

За место в стартовом составе киевского клуба Бленуце будет конкурировать с другими двумя нападающими – Эдуардо Герреро и Матвеем Пономаренко. Основной форвард "бело-синих" Владислав Ванат 1 сентября официально перешел в испанскую "Жирону".

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании нигерийского полузащитника бразильского "Фламенго" Шолы Огунданы.

Также киевляне объявили о подписании сенегальского защитника французского "Гавра" Алиу Тиаре.

Реклама

Кроме того, "бело-синие" арендовали украинского защитника тернопольской "Нивы" Василия Буртника.

Отметим, что "Динамо" выиграло четыре матча подряд на старте нового сезона УПЛ и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.

В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, подопечные Александра Шовковского 13 сентября на выезде сыграют против "Оболони".