Илья Ольховой / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" объявило о подписании вратаря тернопольской "Нивы" Ильи Ольхового.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Срок контракта 23-летнего украинского голкипера со столичным клубом не раскрывается, так же как и финансовые детали соглашения.

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Ольховой родился 30 мая 2003 года в Тернополе. Первые шаги в футболе делал в местной ДЮСШ. Затем переехал во Львов, окончил Академию местного одноименного клуба, после чего выступал за юношескую команду "Львова".

В УПЛ дебютировал 25 мая 2023 года в матче ФК "Львов" — "Черноморец" (0:1). После завершения сезона-2022/23, в котором провел три матча в элитном дивизионе, Илья подписал контракт с закарпатским "Минаем", в составе которого сыграл 2 матча в УПЛ.

Весной 2024 подписал соглашение с тернопольской "Нивой". В течение двух сезонов был основным голкипером команды, проведя около полусотни матчей в Первой лиге и Кубке Украины.

В сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.

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Столичный гранд только в третий раз в истории завершил чемпионат Украины без медалей.

Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему в следующем сезоне сыграет в первом отборочном раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы.

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