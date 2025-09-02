"Динамо" объявило о подписании защитника из чемпионата Франции

Алиу Тиаре / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" объявило о трансфере центрального защитника французского "Гавра" Алиу Тиаре.

21-летний сенегальский футболист подписал с "бело-синими" контракт на четыре года, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Алиу родился 20 декабря 2003 года в городе Диулулу (Сенегал). Имеет рост 195 см. Свои первые шаги в профессиональном футболе делал в ФК "Диамбарс", откуда в сентябре 2023 года перешел во французский "Гавр".

Во Франции сначала выступал за "Гавр" (16 матчей, 3 гола), а перед началом сезона-2024/2025 присоединился к "Нанси" на правах аренды.

Будучи основным исполнителем в "Нанси", за сезон сыграл 30 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании нигерийского полузащитника Шолы Огунданы из бразильского "Фламенго".

Также мы рассказывали, что украинский форвард Владислав Ванат перешел из "Динамо" в испанскую "Жирону".

Напомним, "Динамо" выиграло четыре матча подряд на старте нового сезона УПЛ и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.

В пятом туре УПЛ, который состоится после международной паузы, подопечные Александра Шовковского 13 сентября на выезде сыграют против "Оболони".