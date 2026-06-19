ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

"Динамо" объявило о возвращении польского футболиста, с которым выиграло ряд трофеев

Томаш Кендзера снова будет выступать за "бело-синих".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Томаш Кендзьора

Томаш Кендзьора / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" объявило о подписании польского защитника греческого ПАОКа Томаша Кендзеры.

Контракт 32-летнего футболиста с "бело-синими" рассчитан на два года, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Кендзера присоединился к "Динамо" в статусе свободного агента.

Ранее Томаш выступал за киевлян с лета 2017 года до февраля 2022 года. За это время он провел в составе "бело-синих" 198 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 22 результативных передачи.

Вместе с "Динамо" поляк выиграл ряд трофеев: УПЛ (2020/21), Кубок Украины (2019/20, 2020/21), Суперкубок Украины (2018, 2019, 2020).

После начала полномасштабного российского вторжения Кендзера выступал на правах аренды за польский "Лех" и ПАОК, а летом 2024 года стал полноценным игроком греческого клуба.

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании вратаря.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie