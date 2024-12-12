"Динамо" объявило стартовый состав на матч с "Реал Сосьедадом" в Лиге Европы

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на матч шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25 против испанского "Реал Сосьедада", который состоится сегодня, 12 декабря, на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне.

"Динамо": Бущан, Биловар, Попов, Дячук, Караваев, Бражко, Михайленко, Дубинчак, Волошин, Рубчинский, Герреро

Запасные: Нещерет, Моргун, Шепелев, Ванат, Кабаев, Андриевский, Малыш, Тымчик, Буяльский, Брагару, Пихаленок

Также стал известен стартовый состав испанского клуба на встречу с "Динамо".

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру, Мендес, Гонсалес, Оласогости, Кубо, Оярсабаль, Беккер

Запасные: Марреро, Одриосола, Оускарссон, Лопес, Гомес, Садик, Турриентес, Сучич, Магунаселайя, Марин, Мартин, Руперес

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Реал Сосьедад" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

После пяти туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка.

Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1), потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4) и уступило "Виктории" Пльзень (1:2).

"Реал Сосьедад" находится на 16-й позиции турнирной таблицы Лиги Европы, имея в своем активе 7 очков. Баски сыграли вничью с "Ниццей" (1:1), проиграли "Андерлехту" (1:2), одолели "Маккаби" Тель-Авив (2:1), уступили "Виктории" Пльзень (1:2) и обыграли "Аякс" (2:0).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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