"Динамо" объявило стартовый состав на решающий матч отбора Лиги конференций против "Бешикташа"

Поединок в Стамбуле начнется в 21:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" обнародовало стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против турецкого "Бешикташа".

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваев, Волошин, Буяльский, Ванат.

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Рамадани, Андриевский, Шепелев, Царенко, Бражко, Диалло, Бенито, Перрис.

Также стал известен стартовый состав стамбульцев на поединок против "Динамо".

"Бешикташ": Гюнок, Розье, Уйсал, Колли, Булут, Хаджиахметович, Учан, Фернандеш, Мулека, Абубакар, Рашица.

Запасные: Акгун, Делибаш, Дестаноглу, Зайнутдинов, Кайра Йылмаз, Мераш, Окслейд-Чемберлен, Онана, Ребич, Тикназ, Тосун, Ювакуран.

Поединок "Бешикташ" – "Динамо" состоится в четверг, 31 августа, в Стамбуле на стадионе "Водафон Парк". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Бешикташ" – "Динамо". Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Отметим, что в первой встрече, которую команды провели в Бухаресте, "Динамо" уступило "Бешикташу" со счетом 2:3 .

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Ранее сообщалось, что один из лидеров "бело-синих" Андрей Ярмоленко из-за травмы не поможет своей команде в ответном матче плей-офф отбора Лиги конференций с "Бешикташем".

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