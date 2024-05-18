"Динамо" обыграло "Кривбасс" в стартовом матче 29-го тура УПЛ (видео)

"Динамо" обыграло "Кривбасс" в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:1 .

Хозяева поля вышли вперед уже на четвертой минуте встречи – Владислав Ванат реализовал пенальти после того, как Андрея Ярмоленко сбили в штрафной криворожского клуба.

Очень быстро "бело-синие" удвоили свое преимущество в счете. На 6-й минуте Николай Шапаренко протянул мяч к левому флангу штрафной и точно пробил в дальний угол.

На 19-й минуте команда Юрия Вернидуба сократила отставание – отличился Егор Твердохлиб.

Однако во втором тайме подопечные Александра Шовковского забили в третий раз и сняли вопрос о победителе игры – на 80-й минуте окончательный счет установил Владислав Дубинчак.

Обзор матча "Динамо" – "Кривбасс"

Будет добавлен в скором времени.

"Динамо" (66 очков) занимает второе место в УПЛ, "Кривбасс" (54 балла) идет на третьей позиции. Клубы ранее гарантировали себе серебряные и бронзовые награды чемпионата Украины соответственно.

В следующем сезоне "Динамо" и "Кривбасс" будут представлять Украину в еврокубках. Киевляне будут стартовать со второго отборочного раунда Лиги чемпионов, а криворожцы начнут борьбу с третьего раунда квалификации Лиги Европы.

В заключительном, 30-м туре УПЛ подопечные Шовковского на выезде встретятся с "Рухом", а команда Вернидуба примет "Минай". Оба матча состоятся 25 мая.

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