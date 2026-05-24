ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
757
Время на прочтение
1 мин

"Динамо" одержало волевую победу над "Кудровкой", но осталось без медалей УПЛ

Киевляне финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Украины.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
"Динамо" — "Кудровка"

"Динамо" — "Кудровка" / © ФК Динамо Киев

"Динамо" одержало волевую победу над "Кудровкой" в матче последнего, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершился со счетом 3:2.

Киевляне открыли счет на 22-й минуте встречи — голом отличился Тарас Михавко.

До перерыва гости смогли не только отыграться, но и выйти вперед — дубль оформил Андрей Сторчоус.

Во втором тайме подопечные Игоря Костюк оформили камбэк и вырвали победу — на 61-й минуте забил Матвей Пономаренко, а на 82-й точный удар нанес Эдуардо Герреро.

Отметим, что Пономаренко с 13 голами стал лучшим бомбардиром сезона УПЛ.

Добавим, что ветеран "бело-синих" Андрей Ярмоленко провел на поле весь матч и ассистировал Герреро, но сам не забил. Следовательно, ему не удалось дотянуться до звания лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины — у Ярмоленко остается 123 гола, а у рекордсмена Максима Шацких — 124 мяча.

Обзор матча "Динамо" — "Кудровка"

В параллельных матчах ЛНЗ на выезде обыграл "Оболонь" (1:0), а "Полесье" дома победило "Рух" (2:0).

Таким образом, ЛНЗ (60 очков) стал серебряным призером УПЛ, "Полесье" (59 очков) завоевало "бронзу", а "Динамо" (57 очков) финишировало на четвертом месте.

"Кудровка" (28 очков) заняла 13-ю позицию в турнирной таблице и вместе с "Рухом" сыграет в переходных матчах за право остаться в УПЛ.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
757
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie