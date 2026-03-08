"Динамо" одержало волевую победу над "Полесьем" в УПЛ

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

"Динамо" на выезде обыграло "Полесье" в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 1:2 .

На 21-й минуте хозяева поля могли открыть счет в игре, но гол Линдона Эмерлаху был отменен из-за фола Руслана Бабенко против Владимира Бражко перед началом контратаки житомирцев

На 40-й минуте подопечные Руслана Ротаня таки сумели выйти вперед — Алексей Гуцуляк реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой защитника "бело-синих" Максима Коробова в собственной штрафной площадке.

Впрочем, еще до перерыва "Динамо" отыгралось — на 45+2-й минуте Матвей Пономаренко с острого угла поразил ворота "Полесья".

Во втором тайме подопечные Игоря Костюка вырвали победу — на 59-й минуте Пономаренко оформил дубль, низом пробив в дальний угол после передачи Александра Пихаленка.

Отметим, что на 90+2-й минуте матч приостанавливали из-за воздушной тревоги. Приблизительно через 20 минут игра возобновилась, но счет на табло уже не изменился.

Обзор матча "Полесье" — "Динамо"

После этой победы "Динамо" (35 очков) продолжает занимать четвертое место в УПЛ. "Полесье" (36 баллов) находится на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ "бело-синие" 13 марта примут "Оболонь", а "волки" днем позже дома встретятся с "Кривбассом".