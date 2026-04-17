- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 279
- Время на прочтение
- 2 мин
"Динамо" одержало волевую победу над "Зарей" и вернулось на четвертое место в УПЛ
Подопечные Игоря Костюка прервали серию из двух поражений подряд в чемпионате Украины.
"Динамо" одержало волевую победу над "Зарей" в стартовом матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:1.
Луганский клуб открыл счет уже на 7-й минуте встречи — Филипп Будковский реализовал пенальти, назначенный за фол Матвея Пономаренко в собственной штрафной площадке.
На 19-й минуте "бело-синие" отыгрались — Пономаренко реабилитировался, забив гол с передачи Николая Шапаренко.
В конце первого тайма динамовцы могли выходить вперед — Виталий Буяльский отправил мяч в ворота соперника после передачи Пономаренко, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол из-за офсайда у 20-летнего форварда столичного клуба.
Во втором тайме подопечные Игоря Костюка смогли дожать луганчан. На 63-й минуте Владимир Бражко вывел киевлян вперед, реализовав пенальти — полузащитник "Зари" Деян Попара сыграл рукой в своей штрафной площадке.
На 68-й минуте "Динамо" укрепило свое преимущество — 19-летний Богдан Редушко эффектным ударом слета в падении замкнул подачу Назара Волошина с правого фланга.
Обзор матча "Динамо" — "Заря"
Таким образом, "Динамо" прервало серию из двух поражений подряд в чемпионате Украины. Перед этим "бело-синие" проиграли "Карпатам" (0:1) и уступили "Металлисту 1925" (0:1).
После этой победы киевский клуб (44 очка) вернулся на четвертое место в турнирной таблице УПЛ, обойдя "Металлист 1925" (41 балл). "Заря" (32 пункта) осталась на восьмой позиции.
В следующем туре УПЛ киевляне 26 апреля сразятся с "Кривбассом", а команда Виктора Скрипника днем позже встретится с "Вересом".
Перед этим "Динамо" 21 апреля сыграет полуфинальный матч Кубка Украины с "Буковиной", которая сейчас лидирует в Первой лиге и близка к возвращению в УПЛ.