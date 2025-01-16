"Динамо" одержало вторую победу на зимних сборах в Турции (видео)

Киевское "Динамо" победило словенский "Марибор" в четвертом товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. Встреча в городе Белек завершилась со счетом 0:2 .

Киевляне могли открывать счет на 25-й минуте, но Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти.

Впрочем, еще до перерыва подопечные Александра Шовковского дважды поразили ворота соперника. На 31-й и 36-й минутах соответственно отличились Эдуардо Герреро и Максим Брагару.

Во втором тайме голов забито не было, так что "бело-синие" удержали победный счет до финального свистка.

Полное видео матча "Марибор" – "Динамо"

В предыдущих контрольных матчах зимних сборов "Динамо" проиграло немецкому "Магдебургу" (1:3), одержало победу над румынским ФКСБ (2:1) и вырвало ничью против польского "Видзева" (1:1).

Сегодня "Динамо" проведет заключительный товарищеский поединок на сборах в Турции. В 16:00 по киевскому времени "бело-синие" встретятся с болгарским ЦСКА 1948.

Уже во вторник, 21 января, "Динамо" сыграет первый официальный матч в 2025 году. Киевляне посоревнуются с турецким "Галатасараем" в рамках седьмого тура основного этапа Лиги Европы. После этого, 30 января, команда Шовковского завершит свою еврокубковую кампанию поединком с латвийским клубом РФШ.

Эти матчи уже не будут иметь для киевлян турнирного значения, ведь они досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Европы после шести поражений подряд. Сейчас "Динамо" занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы и остается единственным участником турнира, который до сих пор не набрал ни одного очка.

Напомним, киевляне отправились на зимнюю паузу в статусе лидера украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Бело-синие" (43 очка) на 5 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов – "Шахтер", который имеет матч в запасе.

В первом матче "весенней" части УПЛ киевляне примут "Карпаты". Базовая дата поединков 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины – 22 февраля.

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