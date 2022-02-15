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"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на заключительном зимнем сборе (видео)

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"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на заключительном зимнем сборе (видео)

ФК Динамо Киев

Команда Мирчи Луческу не заметила "Кайрат".

Киевское "Динамо" во втором контрольном матче на третьем, заключительном, учебно-тренировочном сборе в Турции разбило одного из лидеров казахстанской Премьер-лиги - "Кайрат".

Спарринг на арене Mardan Stadium завершился победой "бело-синих" со счетом 4:0.

На 7-й минуте киевляне вышли вперед благодаря автоголу соперника. Это был единственный мяч в первом тайме. А вот после перерыва чемпион Украины отличился еще тремя голами.

На 63-й минуте преимущество "Динамо удвоил защитник Александр Сирота. На 74-й минуте лидер "бело-синих" Виктор Цыганков довел дело до разгрома.

А на 85-й минуте нападающий киевлян Владислав Кулач поставил точку в этом поединке.

Отметим, что для "Динамо" это вторая подряд разгромная победа на заключительном зимнем сборе. 13 февраля киевляне разбили лидера второго дивизиона Чемпионата Сербии - "Инджию" (4:0).

Всего на третьем сборе киевляне планируют провести пять товарищеских матчей. Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 22 февраля.

  • "Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы, отстав от "Шахтера" на два балла.
  • В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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