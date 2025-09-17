"Динамо" одолело "Александрию" и вышло в 1/8 финала Кубка Украины

"Александрия" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

"Динамо" обыграло "Александрию" в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:2 .

Киевляне открыли счет на 22-й минуте встречи – отличился Александр Пихаленок.

На 58-й минуте хозяева поля отыгрались – скандальный новичок "бело-синих" Владислав Бленуце срезал мяч головой в свои ворота после подачи Сергея Булецы с углового.

На 85-й минуте подопечные Александра Шовковского вырвали победу – дебютный гол в своем первом матче за "Динамо" забил нигерийский полузащитник Шола Огундана с передачи Назара Волошина.

Обзор матча "Александрия" – "Динамо"

Для обоих клубов, которые являются представителями Украины в текущем розыгрыше еврокубков, это был первый поединок в национальном Кубке.

Добавим, что "Динамо" – финалист предыдущего розыгрыша Кубка Украины. Тогда в решающем матче столичный клуб в серии пенальти проиграл донецкому "Шахтеру".

Следующий матч команда Шовковского проведет в понедельник, 22 сентября, дома с "Александрией" в УПЛ.