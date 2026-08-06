"Динамо" одолело "Карабах" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций

Матвей Пономаренко / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" обыграло азербайджанский "Карабах" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся на "Арене Люблин" в польском городе Люблин и завершился со счетом 1:0 .

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Единственный гол "бело-синие" забили на 10-й минуте встречи — защитник "Карабаха" Бенце Варконьи неудачно головой сбросил мяч своему голкиперу, а Матвей Пономаренко воспользовался этим и пробил мимо вратаря соперника.

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В конце матча "Карабах" остался в меньшинстве — на 88-й минуте Цебраилс Макрецкис получил прямую красную карточку за опасный фол против Владислава Кабаева на правом фланге обороны.

Обзор матча "Динамо" — "Карабах"

Ответный матч состоится в четверг, 13 августа, в азербайджанском Баку. Старт игры — в 19:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где сразится с триумфатором пары "Твенте" (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия), а проигравший вылетит из еврокубков.

Напомним, оба клуба начали еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда Лиги Европы: "Динамо" одолело в серии пенальти румынскую "Университатю" (0:0, 0:0), а "Карабах" разгромил исландский "Вестри" (3:0, 3:0).

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Во втором отборочном раунде Лиги Европы киевляне дважды проиграли греческому ПАОКу (2:3, 0:2), в то время как азербайджанский клуб в серии пенальти уступил болгарскому ЦСКА София (0:0, 0:0).

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