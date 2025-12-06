"Динамо" одолело "Кудровку" и прервало четырехматчевую серию поражений в УПЛ

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

"Динамо" обыграло "Кудровку" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 1:2 .

"Бело-синие" открыли счет на 10-й минуте встречи – Александр Пихаленок забил после передачи Александра Караваева.

На 38-й минуте киевляне удвоили свое преимущество – отличился Матвей Пономаренко, которому ассистировал Назар Волошин.

Во втором тайме "Кудровка" отквитала один мяч – на 66-й минуте точный удар нанес Денис Нагнойный, но поражения не смогла избежать.

Обзор матча "Кудровка" – "Динамо"

Таким образом, "Динамо" прервало свою четырехматчевую серию поражений в УПЛ, которая является клубным антирекордом.

До матча с "Кудровкой" киевляне проиграли в чемпионате Украины "Шахтеру" (1:3), ЛНЗ (0:1) "Колосу" (1:2) и "Полтаве" (1:2).

Это первая победа во главе "Динамо" для Игоря Костюка, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Александра Шовковского.

После этого поединка "Динамо" (23 очка) поднялось на пятое место в таблице УПЛ. От лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера" – киевляне отстают на 9 баллов.

"Кудровка" (14 пунктов) находится на 12-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

В следующем туре УПЛ, который станет последним в 2025 году, "Динамо" 14 декабря примет "Верес", а команда из села Черниговской области 12 декабря на выезде встретится с "Александрией".

Кроме игры с "Вересом", динамовцы в этом году проведут также два заключительных матча основного этапа Лиги конференций: с итальянской "Фиорентиной" (11 декабря) и армянским клубом "Ноа" (18 декабря).

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала потенциальных соперников в финальном турнире чемпионата мира-2026 по футболу.