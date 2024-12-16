"Динамо" одолело "Верес" в заключительном матче УПЛ в 2024 году и укрепило лидерство (видео)

"Динамо" победило "Верес" в домашнем матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Встреча на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершилась со счетом 1:0 .

Единственный гол в заключительном поединке УПЛ в 2024 году киевляне забили в первом тайме. На 23-й минуте "бело-синие" удачно разыграли штрафной удар – Александр Пихаленок отдал передачу на Виталия Буяльского, который нашел в штрафной Владислава Ваната, а тот точно пробил в левый угол.

Для Ваната этот гол стал уже десятым в нынешнем розыгрыше УПЛ. 22-летний форвард единолично возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Украины.

Обзор матча "Динамо" – "Верес"

Благодаря этой победе "Динамо" (43 очка) укрепило свое лидерство в таблице УПЛ. Команда Александра Шовковского стала "зимним чемпионом", на 5 баллов опередив "Александрию". Третью позицию занимает "Шахтер" (33 пункта), который имеет матч в запасе.

"Верес" после поражения от столичного клуба с 19 очками находится на 9-й строчке в таблице УПЛ.

В следующем туре УПЛ, который состоится уже после зимней паузы, киевляне примут "Карпаты", а ровенская команда на выезде встретится с "Кривбассом". Базовая дата матчей 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины – 22 февраля 2025 года.

Отметим, что перед возобновлением УПЛ "Динамо" ждут заключительные поединки основного раунда Лиги Европы: 21 января "бело-синие" сыграют с турецким "Галатасараем", а 30 января будут противостоять латвийскому РФШ. Эти матчи уже не будут иметь для киевлян турнирного значения, ведь они досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф после шести поражений подряд.

После шести туров киевский клуб занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Динамо" остается единственным участником турнира, который до сих пор не набрал ни одного очка.

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