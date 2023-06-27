"Динамо" официально объявило о возвращении Ярмоленко – детали контракта (видео)

Капитан сборной Украины снова будет выступать на родине.

Киевское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Андрея Ярмоленко.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", новый контракт Андрея с "Динамо" рассчитан на два года.

"Динамо" эмоциональным роликом сообщило о трансфере Ярмоленко в соцсетях. "Пора возвращаться домой. Вперед, "Динамо", – говорит Андрей на видео.

33-летний вингер вернулся в столичный клуб в статусе свободного агента. В июне капитан сборной Украины покинул эмиратский "Аль-Айн".

В прошлом сезоне Ярмоленко провел 33 матча за "Аль-Айн" во всех турнирах, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2007 по 2017 год. В составе "бело-синих" он сыграл 340 матчей во всех соревнованиях, забил 137 голов и отдал 90 ассистов.

Летом 2017 года Андрей за 25 миллионов евро перешел из "Динамо" в дортмундскую "Боруссию". С лета 2018 года он защищал цвета лондонского "Вест Хэма", а в июле 2022-го присоединился к "Аль-Айну", где играл под руководством Сергея Реброва.

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