"Динамо" официально определилось с будущим Шапаренко в клубе

Николай Шапаренко / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" продлило контракт с украинским полузащитником Николаем Шапаренко.

Новое соглашение 27-летнего футболиста с "бело-синими" рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Николай является воспитанником мариупольского "Ильичевца", а в июне 2015 года присоединился к "Динамо".

После выступлений за U-19 и U-21 он дебютировал за первую команду "бело-синих" в ноябре 2017 года в матче УПЛ против кропивницкой "Зирки". С тех пор Николай стал одним из ключевых игроков "Динамо".

За 230 матчей в составе киевского клуба Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу.

Вместе с "Динамо" он успел стать двукратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка Украины и двукратным обладателем Суперкубка Украины.

Своей игрой Николай также заслужил место в сборной Украины, за которую уже провел 48 матчей.

Добавим, что этой зимой "Динамо" также продлило контракты с защитниками Денисом Поповым и Тарасом Михавко.

Также мы рассказывали, что "Динамо" простилось с футболистом, который не сыграл за клуб ни одного матча.

Напомним, на зимнюю паузу "Динамо" отправилось на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ с 9-очковым отставанием от лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера". Также киевляне вылетели из Лиги конференций, не сумев пробиться в плей-офф.

В первом матче после зимнего перерыва подопечные Игоря Костюка примут "Рух". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.