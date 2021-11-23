"Динамо" осталось без евровесны: "Бенфика" с Яремчуком остановила "Барселону" в Лиге чемпионов

Команда Мирчи Луческу официально вылетела из еврокубков после результата на "Камп Ноу".
"Барселона" и "Бенфика" сыграли вничью (0:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Это поставило крест на надеждах киевского "Динамо" продолжить выступления в еврокубках весной.
Отметим, что украинский форвард лиссабонского клуба Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.
Положение в группе E после пятого тура: "Бавария" (15 очков), "Барселона" (7), "Бенфика" (5), "Динамо" (1). Таким образом, киевский клуб, который сегодня с боем дома проиграл "Баварии" (1:2), потерял все шансы пробиться в плей-офф как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.
Поединки заключительного шестого тура в квартете E запланированы на 8 декабря: "Бенфика" - "Динамо", "Бавария" - "Барселона".