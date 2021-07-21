"Динамо" отдало 12 футболистов в аренду новичку УПЛ

Киевский клуб масштабно усилил "Черноморец", который вернулся в элиту украинского футбола.

Новичок сезона украинской Премьер-лиги-2021/22 одесский "Черноморец" арендовал у киевского "Динамо" сразу 12 игроков.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

В состав "моряков" присоединились вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевський, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Отметим, что большинство из них хорошо знакомы экс-тренеру "Динамо" U-21 Юрий Морозу, который летом возглавил "Черноморец".

Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Первый матч в новом сезоне УПЛ "Черноморец" проведет 25 июля на выезде с черниговской "Десной".

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд. Кроме "моряков" новичками элитного дивизиона стали "Верес" и "Металлист-1925".

и В свою очередь, "Минай", который по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ, заменил донецкий "Олимпик", который недавно снялся с розыгрыша турнира после скандального отстранения от футбола своего президента Владислава Гельзина.

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