"Динамо" отдало форварда-легионера в аренду европейскому клубу

Ибрагим Каргбо продолжит карьеру в Словении.

Киевское "Динамо" отправило нападающего Ибрагима Каргбо в аренду в словенский "Целье".

Там 22-летний бельгийский форвард проведет вторую половину нынешнего сезона, сообщает официальный сайт "бело-синих".

nk-celje.si

Каргбо присоединился к киевскому клубу в зимнее межсезонье-2019/20, однако за основную команду "Динамо" провел всего три матча. В сезоне-2020/21 он выступал на правах аренды за донецкий "Олимпик".

В нынешней кампании бельгиец не провел ни одного матча из-за восстановления после тяжелой травмы. Каргбо вернулся к тренировкам только в ноябре прошлого года.

"Целье" по итогам 20 туров занимает седьмое место среди 10 участников элитного словенского дивизиона.

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