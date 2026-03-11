"Динамо" отдало своего футболиста в аренду в клуб УПЛ

Валентин Рубчинский / © ФК Динамо Киев

Львовские "Карпаты" арендовали у киевского "Динамо" полузащитника Валентина Рубчинского.

Об этом сообщается на официальном сайте "львов".

Зазначається, что аренда 24-летнего украинца рассчитана до завершения нынешнего сезона.

Также у львовского клуба будет право выкупа футболиста.

В этом сезоне Рубчинский провел два матча за "Динамо". В прошлой кампании в активе Валентина 21 поединок и три забитых мяча.

В настоящее время "Динамо" (35 очков) занимает четвертое место в таблице УПЛ. "Карпаты" (20 баллов) находятся на 11-й позиции.

В следующем туре УПЛ "бело-синие" примут "Оболонь", а львовяне встретятся с "Полтавой". Оба матча состоятся в пятницу, 13 марта.