"Динамо" отдало своего футболиста в аренду в клуб УПЛ
Валентин Рубчинский до конца сезона будет играть за "Карпаты".
Львовские "Карпаты" арендовали у киевского "Динамо" полузащитника Валентина Рубчинского.
Об этом сообщается на официальном сайте "львов".
Зазначається, что аренда 24-летнего украинца рассчитана до завершения нынешнего сезона.
Также у львовского клуба будет право выкупа футболиста.
В этом сезоне Рубчинский провел два матча за "Динамо". В прошлой кампании в активе Валентина 21 поединок и три забитых мяча.
В настоящее время "Динамо" (35 очков) занимает четвертое место в таблице УПЛ. "Карпаты" (20 баллов) находятся на 11-й позиции.
В следующем туре УПЛ "бело-синие" примут "Оболонь", а львовяне встретятся с "Полтавой". Оба матча состоятся в пятницу, 13 марта.