"Динамо" отдало в аренду легионера, которого "забраковал" Луческу

"Динамо" отдало в аренду легионера, которого "забраковал" Луческу

Мохаммед Кадири проведет сезон-2021/22 в одесском "Черноморце".

Полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири отправился в аренду в одесский "Черноморец".

Арендное соглашение ганского футболиста с "моряками" рассчитано до конца сезона-2021/22.

Кадири стал 13-м игроком "Динамо", которого арендовал одесский клуб этим летом.

Мохаммед перешел в "Динамо" летом 2019 года. В составе киевлян полузащитник провел 16 матча, не отметившись результативными действиями. В сентябре 2020-го столичный клуб отдал легионера в аренду в тульский "Арсенал", поскольку он не подошел новому наставнику киевлян Мирче Луческу.

Зимой аренда ганца в российском клубе была прервана досрочно . Он вернулся в Киев, но за "Динамо" уже не сыграл ни одного матча.

. Он вернулся в Киев, но за "Динамо" уже не сыграл ни одного матча. Контракт Мохаммеда с "бело-синими" рассчитан до лета 2024 года.

"Динамо" начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30. Перед стартом в новой кампании "бело-синие" презентовали новую форму, которую уже оценили болельщики.

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