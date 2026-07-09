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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Динамо" открыло евросезон ничьей с "Университатей" — игру приостанавливали из-за исчезновения света

Ответный поединок состоится 16 июля на "Клуж Арене" в румынском городе Клуж-Напока.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Университатя"

"Динамо" — "Университатя" / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" сыграло вничью с румынским клубом "Университатя" из Клужа-Напоки в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоялся на "Арене Люблин" в польском городе Люблин и завершился со счетом 0:0.

На протяжении встречи "бело-синие" превосходили соперника по голевым моментам, но не смогли их реализовать.

На 79-й минуте Николай Шапаренко мог вырвать для киевлян победу, но ударом с левого угла штрафной площадки попал в перекладину.

На 85-й минуте на арене в Люблине внезапно исчезло освещение и матч был приостановлен. Футболисты обеих команд покинули поле и отправились в подтрибунные помещения, но вскоре игра возобновилась. Голов в этом поединке болельщики так и не увидели.

Обзор матча "Динамо" — "Университатя"

Ответный матч между командами состоится в четверг, 16 июля, на "Клуж Арене" в румынском городе Клуж-Напока. Начало игры — в 20:30 по киевскому времени.

Победитель этой пары во 2-м этапе отбора Лиги Европы сразится с греческим ПАОКом, а неудачник во 2-м квалифай-раунде Лиги конференций встретится с норвежским "Бранном".

Отметим, что в прошлом сезоне "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, а "Университатя" занял второе место в чемпионате Румынии.

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании форварда ПСЖ.

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Дата публикации
Количество просмотров
313
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