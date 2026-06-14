"Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Австрию: кто в составе

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо", которое в прошлом сезоне в третий раз в истории осталось без медалей УПЛ, отправилось на летний учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

12 июня киевляне вышли из летнего отпуска и начали подготовку к сезону-2026/27. Тренерский штаб уже определился с футболистами, на которых рассчитывает на тренировочном сборе.

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В список попал и 36-летний вингер Андрей Ярмоленко, который продлил контракт с "Динамо" еще на один сезон.

Состав "Динамо" на тренировочный сбор

Вратари: Нещерет, Ольховой, Суркис, Манько.

Защитники: Попов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Тиаре, Гусев, Захарченко, Дикий, Коробов, Малыш, Тымчик.

Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Герич, Кабаев, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.

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Нападающие: Герреро, Пономаренко.

На тренировочном сборе в Австрии динамовцы проведут ряд контрольных матчей.

Сейчас расписание спаррингов "бело-синих" выглядит так:

20 июня — "Славия" (Прага, Чехия)

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24 июня — "Жилина" (Словакия)

28 июня — "Вечиста" (Краков, Польша)

2 июля — соперник уточняется

3 июля — ЛАСК (Австрия)

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Новый сезон "Динамо" начнет матчами первого отборочного раунда Лиги Европы. Своего соперника подопечные Игоря Костюка узнают уже 16 июня во время жеребьевки. Поединки этой стадии состоятся 9 и 16 июля.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы.

Напомним, в сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.

Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему и квалифицировалось в первый квалифай-раунд Лиги Европы.

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