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"Динамо" отправилось на тренировочный сбор в Австрию: кто в составе
"Бело-синие" уже начали подготовку к новому сезону.
Киевское "Динамо", которое в прошлом сезоне в третий раз в истории осталось без медалей УПЛ, отправилось на летний учебно-тренировочный сбор в Австрию.
Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".
12 июня киевляне вышли из летнего отпуска и начали подготовку к сезону-2026/27. Тренерский штаб уже определился с футболистами, на которых рассчитывает на тренировочном сборе.
В список попал и 36-летний вингер Андрей Ярмоленко, который продлил контракт с "Динамо" еще на один сезон.
Состав "Динамо" на тренировочный сбор
Вратари: Нещерет, Ольховой, Суркис, Манько.
Защитники: Попов, Биловар, Михавко, Дубинчак, Вивчаренко, Тиаре, Гусев, Захарченко, Дикий, Коробов, Малыш, Тымчик.
Полузащитники: Бражко, Буяльский, Волошин, Герич, Кабаев, Лонвейк, Михайленко, Огундана, Осипенко, Пихаленок, Редушко, Рубчинский, Саленко, Торрес, Шапаренко, Ярмоленко.
Нападающие: Герреро, Пономаренко.
На тренировочном сборе в Австрии динамовцы проведут ряд контрольных матчей.
Сейчас расписание спаррингов "бело-синих" выглядит так:
20 июня — "Славия" (Прага, Чехия)
24 июня — "Жилина" (Словакия)
28 июня — "Вечиста" (Краков, Польша)
2 июля — соперник уточняется
3 июля — ЛАСК (Австрия)
Новый сезон "Динамо" начнет матчами первого отборочного раунда Лиги Европы. Своего соперника подопечные Игоря Костюка узнают уже 16 июня во время жеребьевки. Поединки этой стадии состоятся 9 и 16 июля.
Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы.
Напомним, в сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.
Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему и квалифицировалось в первый квалифай-раунд Лиги Европы.