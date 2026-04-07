"Динамо" отреагировало на смерть Мирчи Луческу

Мирча Луческу / © ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» отреагировало на смерть бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу .

Совместное заявление выпустили президент "Динамо" Игорь Суркис, главный тренер Игорь Костюк и капитан команды Виталий Буяльский.

Луческу руководил первой командой «бело-синих» с 2020 по 2023 год, под его руководством динамовцы оформили «золотой требл» (завоевали золотые медали чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины) в сезоне-2020/2021.

«С глубокой грустью и тяжелым сердцем мы встретили известие о том, что на 81 году жизни в лучшие миры ушел легендарный тренер Мирча Луческу, которого мы все очень хорошо знали.

Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю нашего клуба. Под его руководством «Динамо» одержало яркие победы на внутренней арене, в частности выиграло чемпионские медали, а также обладателем Кубка Украины и Суперкубка. В сложное время его опыт, харизма и преданность футболу помогли команде вернуть стабильность, чемпионский характер, веру и уверенность в собственных силах.

Его колоссальный опыт, глубокое понимание игры, мудрость и выдержка оставили незабываемый след в сердцах всех, кто имел счастье быть с ним в одной команде.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Мирчи Луческу. Разделяем с ними эту боль утраты. Всегда будем помнить его. Мирча Луческу продолжит жить в наших сердцах. Земля пухом».

Игорь Суркис, президент ФК «Динамо» (Киев)



Игорь Костюк, главный тренер ФК «Динамо» (Киев)



Виталий Буяльский, капитан команды

Напомним, с 2004 по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого «Шахтера». С «горняками» румын выиграл 22 трофея: 8 раз становился победителем чемпионата Украины, шесть — национального кубка, семь — Суперкубка Украины, а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок УЕФА.