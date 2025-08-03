Динамо – Пафос: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Во вторник, 5 августа, киевское "Динамо" сыграет с кипрским "Пафосом" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

"Динамо" как победитель УПЛ стартовало в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.

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"Пафос", действующий чемпион Кипра, во 2-м квалифай-раунде самого престижного евротурнира прошел израильский "Маккаби" Тель-Авив (1:1, 1:0).

Где смотреть матч Динамо – Пафос

Матч "Динамо" – "Пафос" в прямом эфире покажет телеканал "2+2", который также можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ставки букмекеров на матч Динамо – Пафос

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Динамо". На победу подопечных Александра Шовковского принимаются ставки с коэффициентом 1,84. Ничья – 3,70. Выигрыш "Пафоса" – 4,45.

На выход "бело-синих" в следующую стадию можно поставить с коэффициентом 1,57. Итоговый успех кипрского коллектива – 2,41.

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Ответный поединок состоится во вторник, 12 августа, в Лимасоле. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший поборется в раунде плей-офф отбора Лиги Европы. Жеребьевка состоится в понедельник, 4 августа.

Ранее сообщалось, что "Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ выездной победой над "Вересом".