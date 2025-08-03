Динамо – Пафос: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Николай Шапаренко / © ФК Динамо Киев

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Во вторник, 5 августа, киевское "Динамо" посоревнуется с кипрским "Пафосом" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

"Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.

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"Пафос" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов прошел израильский "Маккаби" Тель-Авив (1:1, 1:0).

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший поборется в раунде плей-офф отбора Лиги Европы. Жеребьевка состоится в понедельник, 4 августа.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Пафос".