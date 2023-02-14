Динамо – Пахтакор: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Во вторник, 14 февраля, киевское "Динамо" проведет свой девятый поединок на зимнем сборе в Турции.

Соперником "бело-синих" станет представитель чемпионата Узбекистана "Пахтакор", который тренирует бывший динамовец Максим Шацких.

Товарищеский матч состоится на стадионе Mardan Sports Complex. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция спарринга между "Динамо" и "Пахтакором".

Ранее "Динамо" одержало пять побед подряд на сборах в Турции. Команда Мирчи Луческу разгромила румынскую "Унирю Деж" (5:1), обыграла датский "Вайле" (2:0), одолела северомакедонскую "Шкендию" (1:0), разбила северомакедонский "Силекс" (4:0) и переиграла румынскую "Политехнику" (2:0).

Перед этим киевляне разгромно проиграли венскому "Рапиду" (0:4), уступили словенскому "Марибору" (0:2) и сыграли вничью с австрийской "Аустрией Лустенау" (2:2).

Следующие два спарринга "Динамо" проведет с латвийскими клубами. 17 февраля киевляне сыграют с "Лиепаей", а 20 февраля встретятся со "Сконто". Начало обоих матчей – в 16:00 по киевскому времени.

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом". Игра состоится в субботу, 4 марта. Начало – в 13:00.

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