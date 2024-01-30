Динамо – Пахтакор: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите третий спарринг "бело-синих" на зимних сборах.

Во вторник, 30 января, киевское "Динамо" проведет свой третий товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником команды Александра Шовковского станет ташкентский "Пахтакор" (Узбекистан), главным тренером которого является бывший форвард "бело-синих" Максим Шацких.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Пахтакор".

Отметим, что в двух первых спаррингах турецких сборов киевляне потерпели поражения. Сначала "Динамо" уступило косовскому клубу "Балкани" (0:2), а затем проиграло польской "Легии" из Варшавы (1:3).

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

После зимней паузы турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в 18-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925".

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