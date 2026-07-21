Динамо — ПАОК: букмекеры сделали прогноз на матч квалификации Лиги Европы

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В четверг, 23 июля, киевское "Динамо" сыграет с греческим ПАОКом в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинского клуба поединок состоится в польском городе Люблин, на стадионе "Арена Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, а ПАОК стал бронзовым призером чемпионата Греции.

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Прогноз букмекеров на матч Динамо — ПАОК

Фаворитом первого поединка букмекеры называют ПАОК. На победу греческого клуба можно поставить с коэффициентом 2,33. Ничья — 3,40. Выигрыш киевлян — 2,90.

Что касается итога двухматчевого противостояния, то здесь аналитики также отдают предпочтение ПАОКу, принимая ставки на его проход в следующую стадию с коэффициентом 1,62. Итоговый успех "Динамо" — 2,25.

Ответный матч состоится в четверг, 30 июля, в Греции. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

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Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

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