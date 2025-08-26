"Динамо" перед ответным матчем с "Маккаби" в отборе Лиги Европы получило нового тренера

Мацей Кендзерек / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" перед ответным матчем с "Маккаби" Тель-Авив в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сообщило, что к тренерскому штабу команды присоединился польский специалист Мацей Кендзерек.

Об этом "бело-синие" объявили на своем официальном сайте.

Отмечается, что Кендзерек – тренер-аналитик и специалист по стандартным положениям. Мацей родился 1 июля 1980 года, имеет высшее образование – бакалавр политических наук, получил тренерскую лицензию UEFA Pro Licence.

Свою тренерскую карьеру начал в 2003 году, сначала работал главным тренером и ассистентом в командах польских низших лиг, с 2016 по 2020 год был ассистентом главного тренера в "Ракуве", который за это время выиграл вторую и первую польские лиги.

Далее в течение сезона был помощником главного тренера в команде "Арка" (Гдыня) и входил в тренерский штаб "Леха" (Познань), с которым стал чемпионом. Перед переходом в "Динамо" возглавлял "Радомяк", работая на посту главного тренера.

Кроме того, Кендзерек помогал готовить молодежную сборную Польши к Евро-2019.

Матч "Динамо" – "Маккаби" Тель-Авив состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине на "Арене Люблин". Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

Первый поединок между командами состоялся 21 августа в сербском городе Бачка-Топола и завершился поражением чемпиона Украины со счетом 1:3.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.

Жеребьевка основных раундов Лиги Европы и Лиги конференций состоится в пятницу, 29 августа. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.