"Динамо" победил 22-кратного чемпиона Турции в благотворительном поединке

"Киевляне" одержали вторую победу подряд с идентичным счетом.

В четверг, 14 апреля, в Стамбуле на стадионе "Неф" прошел второй благотворительный матч киевского "Динамо".

Подопечные Мирчи Луческу встречались с местным "Галатасараем" и уверенно победили со счетом 3:1 .

В первом тайме команда Мирчи Луческу отличилась дважды. Голы на счету Виталия Буяльского и Артема Беседина.

После перерыва Галатасарай сократил отставание благодаря Барышу Йылмазу. Турок забил гол невероятным ударом из-за пределов штрафной. Окончательный счет встречи установил Виктор Цыганков.

Отметим, что в следующем поединке "Динамо" встретится с ЧФР Клуж. Встреча состоится 20 апреля. Начало – в 21:30.

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