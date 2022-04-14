"Динамо" победил 22-кратного чемпиона Турции в благотворительном поединке

"Киевляне" одержали вторую победу подряд с идентичным счетом.
В четверг, 14 апреля, в Стамбуле на стадионе "Неф" прошел второй благотворительный матч киевского "Динамо".
Подопечные Мирчи Луческу встречались с местным "Галатасараем" и уверенно победили со счетом 3:1.
В первом тайме команда Мирчи Луческу отличилась дважды. Голы на счету Виталия Буяльского и Артема Беседина.
После перерыва Галатасарай сократил отставание благодаря Барышу Йылмазу. Турок забил гол невероятным ударом из-за пределов штрафной. Окончательный счет встречи установил Виктор Цыганков.
Отметим, что в следующем поединке "Динамо" встретится с ЧФР Клуж. Встреча состоится 20 апреля. Начало – в 21:30.
Читайте также:
Сборная Украины узнала дату полуфинального поединка плейоф отбора на ЧМ-2022
Скандал в "Динамо": игрок молодежной команды оказался сыном одного из главарей "ЛНР", его немедленно выгнали из команды
"Все должны быть в одинаковой ситуации": Вернидуб высказался против выезда украинских футболистов за границу во время войны