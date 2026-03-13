"Динамо" победило "Оболонь" и поднялось на третье место в УПЛ

"Динамо" обыграло "Оболонь" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:1 .

Первыми в этой встрече забили "пивовары" — на 20-й минуте Денис Устименко открыл счет точным ударом в дальний угол из пределов штрафной площадки.

На 31-й минуте "бело-синие" отыгрались — Устименко сыграл рукой в собственной штрафной площадке и арбитр назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Андрей Ярмоленко.

Это 118-й гол Ярмоленко в УПЛ. 36-летний лидер "Динамо" поднялся на чистое третье место в рейтинге лучших бомбардиров в истории элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу, обойдя Евгения Селезнева, который забил 117 мячей.

Больше всего голов в УПЛ забивали Максим Шацких (124) и Сергей Ребров (123).

На 40-й минуте подопечные Игоря Костюка вышли вперед — Матвей Пономаренко воспользовался передачей Александра Пихаленка и точно пробил мимо голкипера "пивоваров". Этот гол в итоге оказался победным.

Отметим, что Пономаренко забил в шестом матче УПЛ подряд. 20-летний форвард "Динамо" теперь делит первое место среди лучших бомбардиров чемпионата. Также по 8 голов забили Бабукар Фаал ("Карпаты"), Филипп Будковский ("Заря") и Николай Гайдучик ("Полесье").

После этой победы "Динамо" (38 очков) поднялось на третье место в УПЛ, обойдя в таблице "Полесье" (36 баллов), у которого есть матч в запасе. "Оболонь" (24 пункта) осталась на девятой позиции.

В следующем туре "бело-синие" 19 марта встретятся с "Александрией", а "пивовары" 22 марта сразятся с "Карпатами".