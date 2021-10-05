"Динамо" подписало долгосрочные контракты с двумя ключевыми футболистами

Оба игрока заключили соглашения на пять лет.

Киевское "Динамо" подписало новые контракты с вратарем Георгием Бущаном и защитником Ильей Забарным.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Отмечается, что 27-летний голкипер и 19-летний защитник поставили свои подписи под новыми соглашениями, которые рассчитаны на пять лет.

Бущан выступает за первую команду "Динамо" с 2017 года. С тех пор голкипер провел 92 матча за столичный коллектив. В текущем сезоне 27-летний вратарь пропустил семь голов в восьми матчах команды Мирчи Луческу во всех турнирах.

Что касается Забарного, то он дебютировал за основу киевлян в сентябре 2020 года. С тех пор талантливый защитник провел 48 матчей за "Динамо" (один гол). В текущем сезоне Забарный сыграл в 12 поединках команды Мирчи Луческу.

"Динамо" лидирует в текущем сезоне украинской Премьер-лиги. После 10 туров в активе коллектива Луческу 26 очков. Ближайший преследователь киевлян, которым является "Шахтер", отстает на три очка;

Следующий матч в рамках внутреннего первенства "Динамо" проведет на выезде против "Львова".

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