Динамо – Полесье: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Динамо" – "Полесье" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 31 августа, киевское "Динамо" примет житомирское "Полесье" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

После трех туров "Динамо" с 9 баллами единолично возглавляет таблицу УПЛ, оставаясь единственной командой, которая в этом сезоне еще не теряла очков.

"Полесье" набрало всего три зачетных пункта в трех стартовых турах и находится на десятой позиции.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Полесье" с Youtube-канала FootballHub.

