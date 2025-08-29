ТСН в социальных сетях

Динамо – Полесье: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Прямая трансляция поединка 4-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и житомирским "Полесьем".

Максим Приходько
"Динамо" – "Полесье"

"Динамо" – "Полесье" / © ФК Динамо Киев

В воскресенье, 31 августа, киевское "Динамо" примет житомирское "Полесье" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

После трех туров "Динамо" с 9 баллами единолично возглавляет таблицу УПЛ, оставаясь единственной командой, которая в этом сезоне еще не теряла очков.

"Полесье" набрало всего три зачетных пункта в трех стартовых турах и находится на десятой позиции.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Полесье" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал вылет киевлян из квалификации Лиги Европы.

