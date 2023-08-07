"Динамо" получило потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги конференций

Перед этим киевляне должны пройти греческий "Арис".

Стало известно, с кем может встретиться киевское "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Согласно результатам жеребьевки, команда Мирчи Луческу получила в соперники победителя пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан).

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся 24 августа, а ответные поединки – 31 августа.

Отметим, что еврокампанию "бело-синие" начнут с третьего раунда отбора Лиги конференций. Для начала "Динамо" должно выиграть двухматчевую дуэль у греческого "Ариса". Поединки пройдут 10 и 17 августа.

Кроме "Динамо", в отборе Лиги конференций из украинских клубов выступала полтавская "Ворскла". Однако команда Виктора Скрипника проиграла грузинской "Диле" во 2-м квалификационном раунде и вылетела из еврокубков.

Напомним, также стало известно, с кем сыграет "Днепр-1" в плей-офф отбора Лиги конференций, если проиграет пражской "Славии" в третьем квалифай-раунде Лиги Европы.

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