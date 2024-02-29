"Динамо" получило разрешение проводить матчи со зрителями и начало продажу билетов на следующую игру

Болельщики смогут посетить уже ближайший домашний матч "бело-синих" против "Черноморца".

Киевское "Динамо" получило разрешение на проведение матчей со зрителями от городской военной администрации.

Об этом столичный клуб сообщил на своем официальном сайте.

Болельщики смогут посетить уже ближайший домашний поединок "бело-синих" против одесского "Черноморца", который состоится в субботу, 2 марта, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Начало встречи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Динамо" и "Черноморцем" – в 15:30.

Цена билетов в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен. По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено.

Сейчас "Динамо" (31 балл) занимает пятое место в УПЛ и на 6 очков отстает от лидера чемпионата "Кривбасса", однако у столичного клуба есть три поединка в запасе.

Напомним, в первом матче весенней части УПЛ команда Александра Шовковского победила "Металлист 1925" со счетом 4:2.

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