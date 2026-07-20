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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Динамо" получило соперника в 3-м раунде отбора Лиги конференций, если вылетит из Лиги Европы

В случае поражения от ПАОКа киевляне в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с проигравшим в паре "Карабах" — ЦСКА София.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

В понедельник, 20 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2026/27.

В частности, своего потенциального соперника на этой стадии узнало киевское "Динамо", которое во втором раунде отбора Лиги Европы сыграет с греческим ПАОКом.

Если "бело-синие" проиграют ПАОКу (матчи состоятся 23 и 30 июля), то в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с проигравшим в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

Матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций состоятся 6 и 13 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.

Отметим, что в случае победы над ПАОКом киевляне в 3-м раунде квалификации Лиги Европы сыграют с победителем пары "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия).

Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во второй раунд квалификации Лиги Европы.

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Дата публикации
Количество просмотров
364
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