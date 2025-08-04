"Динамо" получило соперника в плей-офф отбора Лиги Европы, если вылетит из Лиги чемпионов

"Динамо" Киев / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" узнало, с кем сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, если вылетит в 3-м раунде отбора Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Если "бело-синие" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов не пройдут кипрский "Пафос", то за место в основном этапе Лиги Европы сразятся с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Поединки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся 21 и 28 августа. Победители выйдут в основную стадию Лиги Европы, а проигравшие продолжат выступления в основном этапе Лиги конференций.

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Матчи "Динамо" с "Пафосом" состоятся 5 и 12 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а проигравший сразится в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Если подопечные Александра Шовковского одолеют "Пафос", то за место в основной стадии самого престижного евротурнира сыграют с победителем пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).

Отметим, что "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что "Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ выездной победой над "Вересом".

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Также мы рассказывали, что "Шахтер" узнал потенциального соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.