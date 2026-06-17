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"Динамо" получило соперника во 2-м раунде отбора Лиги конференций, если вылетит из Лиги Европы
Если киевляне не смогут преодолеть первый раунд квалификации Лиги Европы, то во 2-м этапе отбора Лиги конференций сойдутся с норвежским "Бранном".
В среду, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций сезона-2026/27.
В том числе своего потенциального соперника на этой стадии узнало киевское "Динамо", которое начнет новый сезон еврокубков с первого отборочного раунда Лиги Европы.
Если на старте квалификации Лиги Европы "бело-синие" проиграют румынской "Университате" (матчи состоятся 9 и 16 июля), то далее во 2-м этапе отбора Лиги конференций сойдутся с норвежским "Бранном" .
Поединки 2-го квалифай-раунда Лиги конференций состоятся 23 и 30 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й отборочный этап Лиги конференций, а проигравшие завершат выступления в еврокубках.
Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы. В случае успешного прохождения "Университати" дальше подопечных Игоря Костюка ждет противостояние с греческим ПАОКом.
Отметим, что в новом сезоне свои номинально домашние матчи в еврокубках "Динамо" проведет на "Арене Люблин" в Люблине.
Напомним, в сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.
Столичный гранд только в третий раз в истории завершил чемпионат Украины без медалей.
Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему и квалифицировалось в первый квалифай-раунд Лиги Европы.