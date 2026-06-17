"Динамо" получило соперника во 2-м раунде отбора Лиги конференций, если вылетит из Лиги Европы

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В среду, 17 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций сезона-2026/27.

В том числе своего потенциального соперника на этой стадии узнало киевское "Динамо", которое начнет новый сезон еврокубков с первого отборочного раунда Лиги Европы.

Если на старте квалификации Лиги Европы "бело-синие" проиграют румынской "Университате" (матчи состоятся 9 и 16 июля), то далее во 2-м этапе отбора Лиги конференций сойдутся с норвежским "Бранном" .

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Поединки 2-го квалифай-раунда Лиги конференций состоятся 23 и 30 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й отборочный этап Лиги конференций, а проигравшие завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы. В случае успешного прохождения "Университати" дальше подопечных Игоря Костюка ждет противостояние с греческим ПАОКом.

Отметим, что в новом сезоне свои номинально домашние матчи в еврокубках "Динамо" проведет на "Арене Люблин" в Люблине.

Напомним, в сезоне-2025/26 "Динамо" заняло четвертое место в УПЛ, установив клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей — 36.

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Столичный гранд только в третий раз в истории завершил чемпионат Украины без медалей.

Также "Динамо" стало обладателем Кубка Украины, благодаря чему и квалифицировалось в первый квалифай-раунд Лиги Европы.

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