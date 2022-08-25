"Динамо" попало в первую корзину посева во время жеребьевки группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" будет сеяться из сильнейшей, первой корзины во время жеребьевки групповой стадии второго по престижности клубного турнира Европы.

Для попадания в первую корзину киевскому клубу нужно было, чтобы шотландский "Рейнджерс" или хорватское "Динамо" Загреб пробились в группу Лиги чемпионов, ведь в случае вылета из ЛЧ и, как следствие, попадания в ЛЕ они могли оттеснить "бело-синих" во вторую корзину, потому что имеют более высокий рейтинг.

Все произошло для киевлян даже лучше, чем предполагалось, ведь оба коллектива пробились в группу Лиги чемпионов. Шотландцы с общим счетом 3:2 (2:2, 1:0) прошли в плей-офф нидерландский ПСВ, а хорваты справились с норвежским "Буде-Глимтом" (0:1, 4:1).

Таким образом, украинский коллектив оказался среди сильнейших во время жеребьевки Лиги Европы. Что касается соперников, с которыми киевляне не сыграют точно, то это: "Рома", "Лацио" (обе — Италия), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (обе — Англия), "Брага" (Португалия), "Црвена" Звезда" (Сербия) и "Фейеноорд" (Нидерланды) или "Олимпиакос" (Греция).

Среди потенциальных соперников "Динамо" могут быть нидерландский ПСВ, французские "Ренн", "Нант" и "Монако", испанские "Реал" Сосьедад и "Реал" Бетис, немецкие "Юнион" Берлин и "Фрайбург", старый знакомый австрийский "Штурм", бельгийский "Юнион", датский "Митьюлланд", норвежский "Буде-Глимт", турецкий "Трабзонспор" и азербайджанский "Карабах".

Отметим, что в групповой этап Лиги Европы может пробиться еще один украинский клуб – "Днепр-1". Для этого днепрянам нужно пройти в плей-офф квалификации ЛЕ кипрский АЕК. Первая дуэль между этими коллективами, которая формально была домашней для днепрян, завершилась победой киприотов со счетом 2:1.

Ответный матч между "Днепром-1" и АЕКом начнется в четверг, 25 августа, в 19:00 по киевскому времени. Видео-онлайн трансляция будет доступна на телеканале 2+2, а также на ТСН Проспорт ;

; Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы состоится 26 августа. Начало в 14:00 по Киеву.

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