"Динамо" попало в топ-10 клубов-рекордсменов Лиги Европы по количеству набранных очков

"Бело-синие" попали в список клубов-рекордсменов по количеству набранных очков, которые были добыты за все время в ЛЕ.

Футболисты столичного коллектива расположились на восьмом месте, имея в своем активе 78 очков. Подопечные Мирчи Луческу расположились между двумя португальскими грандами — "Спортингом" (79) и "Бенфикой" (76), от которой вылетели в нынешнем плей-офф отбора Лиги чемпионов.

Отмечается, что за все время в Лиге Европы "Динамо" провело 70 поединков, в которых одержало 27 побед, 24 раза сыграло вничью и еще 19 раз уступило. Разница забитых и пропущенных составляет 103-84.

Лидером является экс-обладатель Лиги Европы испанский "Вильярреал" (118). На втором месте еще один испанский коллектив – "Севилья" (102). Андалусийцы целых четыре раза поднимали над головой трофей ЛЕ. Третье место принадлежит австрийскому "Зальцбургу" (91).

Добавим, что на данный момент "Динамо" готовится именно к поединку Лиги Европы. В четверг, 8 сентября, "бело-синие" в рамках 1-го тура групповой стадии соревнований в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" встретятся с турецким "Фенербахче". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В другом противостоянии группы обидчик "Днепра-1" в квалификации ЛЕ кипрский АЕК Ларнака будет дома принимать французский "Ренн". Эта игра также начнется в 19:45 по Киеву;

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Динамо" – АЕК, "Ренн" – "Фенербахче".

Добавим, что "бело-синие" и стамбульцы уже пересекались в этом еврокубковом сезоне. В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" прошло "Фенербахче" (0:0, 2:1).

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