"Динамо" попрощалось с футболистом, который не сыграл за клуб ни одного матча

Киевское "Динамо" объявило об уходе центрального защитника Василия Буртника.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

23-летний украинец присоединился к столичному гранду в начале сентября прошлого года на правах аренды из тернопольской "Нивы", подписав контракт на один сезон.

Буртник не провел ни одного официального матча за "Динамо", хотя 19 раз попадал в заявку команды на поединки.

"Динамо" Киев благодарит Василия за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейших этапах карьеры", – простилась с игроком пресс-служба "бело-синих".

Добавим, что на зимнюю паузу "Динамо" отправилось на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ с 9-очковым отставанием от лидеров чемпионата – ЛНЗ и "Шахтера".

В первом матче после зимнего перерыва подопечные Игоря Костюка примут "Рух". Базовая дата поединков 17-го тура УПЛ – 21 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что "Динамо" продлило контракт с ключевым футболистом.

Также стало известно, где находится бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш, которого мобилизовал ТЦК.